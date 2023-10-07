حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف والإشغالات على الطرق بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية إن حملات الحي مستمرة بشكل يومي لعودة الانضباط للشارع السكندري وإجبار المخالفين على احترام القانون وهيبة الدولة ولن تتوقف الحملات حتى يلتزم الجميع بالقانون وتنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وكذلك الحفاظ على الطريق العام ومنع الإشغالات لضمان سلامة المواطنين.

إزالة بناء مخالف

وأوضح موسى أن الحي قام بشن حملة لإزالة المباني المخالفة وضمت دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، الطرق والمرافق، وجميع الإدارات المعنية وتم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عدد 5 حالات متغيرات مكانية بمنطقة النهضة عبارة عن أسوار وحوائط دور أرضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

التحفظ على سيارات جامبو

وأشار رئيس حي العامرية أول إلى أن الحي شن حملة على الطرق وأسفرت عن التحفظ على عدد 3 سيارات جامبو محملين بمخلفات البلاستيك والخردة كما تم التحفظ على عدد 9 حالات إشغالات متنوعة، واستأنفت الحملة أعمالها بإيقاف أعمال حالتي بناء بمنطقة النهضة، كما قامت إدارة إشغال الطريق والطرق والمرافق ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بالعامرية البلد والتحفظ على عدد 51 حالة اشغالات متنوعة على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.