إزالة أعمال البناء المخالف بحي العامرية أول في الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، يقوم حي العامرية أول بحملات مستمرة بنطاق الحي لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، وإزالتها تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.

إزالة بناء مخالف

وأشار موسى إلى إن إدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية قامت بإزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سور بالطوب الأبيض بمنطقة ترعة عبدالقادر، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف، ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وعدم التهاون في محاسبة أى مخالف للقانون وعلى من يرغب في أعمال بناء التوجه إلى المركز الذكي بالحي أو المركز النموذجي بالمحافظة للحصول على التراخيص اللازمة.

رفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحي

وأوضح رئيس حي العامرية أول أن الحي يؤدي عمله كما يجب في إزالة المخالفات، سواء كانت مباني أو إشغالات طريق، بالإضافة إلى دوره الخدمي المنوط به، حيث قامت إدارة الطرق والمرافق ة بمتابعة وضع طبقة الأسفلت بشارع «سوق الثلاثاء - الكرنك» ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي كذلك متابعة الحفر لمد المواسير لإحلال وتجديد خط المياه بشارع 20 وتفرعاته بالعامرية.