حملة نظافة بمحيط مدارس العامرية في أول أيام الدراسة

قاد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول، حملة نظافة بمحيط المدارس بمناطق حي العامرية المختلفة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، للتخلص من القمامة حول المدارس، وإعطاء مظهر جمالي لطلاب المدارس، وحمايتهم من الأمراض.

حملة نظافة بمحيط المدارس

وقال رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد تم تكليف إدارة الرصد البيئي وإدارة النظافة بالقيام بحملة نظافة شملت جميع المدارس في نطاق حي العامرية أول، لرفع القمامة بمحيط المدارس، لاستقبال الطلبة في جو صحي.

استكمال أعمال النظافة

وأشار موسى، إلى إن الحي قام بالحملة من خلال إدارة الرصد البيئي، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة المتابعه الميدانية، وإدارة النظافة، والحملة المركزية بالمحافظة، تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، وجاري استكمال أعمال رفع كفاءة النظافة بالعامرية البلد، وتفقد حالة النظافة حول المدارس بالنهضة، وتم رفع مخلفات صلبة ومختلطة من طريق مساكن النوبارية وجاري استكمال الأعمال.