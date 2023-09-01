حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بحي العامرية أول بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحال العامة والصيدليات والأسواق ورصد المخالفات الموجودة بها، شن الحي حملات مستمرة لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

حملة شاملة

وأشار رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى تنفيذ حملة بحضور الطب البيطري ومديرية التموين ومندوبي التفتيش الصيدلي والرقابة على الأغذية بمديرية الشؤون الصحية وشركة المياه والصرف الصحي، وإدارة الرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارة الرخص وشؤون البيئة والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحي.

محاضر وإنذارات

وأضاف رئيس الحي أن الحملة استهدفت منطقة العامرية البلد، حيث جرى التفتيش على 8 محلات عامة و3 صيدليات، وقام مندوبو الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شؤونهم تجاه المخالفات التي جرى رصدها وتحرير 30 محضرا مخالفة متنوع و8 إنذارات والتحفظ على 14 حالة إشغالات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.