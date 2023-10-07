رئيس «مياه أسيوط» يتابع التشغيل التجريبي لمحطة الهلالي

تابع المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، استكمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي، والتأكيد على تشغيلها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة بمدينة أسيوط، للمساهمة في القضاء على مشكلة عدم وصول المياه للأدوار العليا، وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل وسد العجز.

غسيل وتعقيم المروقات

كما باشر «الشرقاوي» عمليات الغسيل للمروقات والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل، والتأكد من جودة المياه المنتجة استعدادا للضخ بشكل نهائي، وتفقد المعمل ومتابعة العينات والتي تم تحسينها مع الغسيل، مؤكدا أن هدف الشركة توصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن.

توفير مياه نظيفة

وأكد أن تنفيذ تلك المشروعات يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير مياه نظيفة للمواطنين، ومشيرا أن مثل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الجهد المبذول لدفع منظومة العمل الفعلية والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.

يذكر أنه تم رفع كفاءة المحطة من 200 لترفي الثانية إلى طاقة 600 لتر في الثانية والكائنة بشرق مدينة أسيوط لتخدم المدينة بالكامل.