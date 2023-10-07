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مدبولي: تصميم جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية على غرار منطقة وسط البلد

كتب:

نرمين عفيفي
03:00 م | السبت 07 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت مؤخرًا العمل في حي جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الجديدة، بنفس تصاميم منطقة وسط البلد؛ ما يعد إحياء لمنطقة وسط البلد ويتم ذلك على أعلى مستوى العمل به.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية له عقب جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة المقبلة سيكون هناك زيارات للمشروعات الكبرى التي تتم لمتابعة حجم العمل بهذا الشأن.

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