زيلينسكي يناقش مع نتنياهو الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها دعم كييف في أزمتها مع روسيا.

دعم أكثر وضوحا لكييف

وسبق أن حثّ زيلينسكي إسرائيل على تقديم دعم أكثر وضوحًا لكييف، وانتقد محاولاتها للحفاظ على نهج متوازن في الأزمة المستمرة منذ 18 شهرًا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ووفقًا للموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، أشار زيلينسكي إلى «أهمية دعم إسرائيل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

وأضاف أن «الجانبين ناقشا المسارات المحتملة للدعم الإسرائيلي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي».

مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا

وقدمت إسرائيل لأوكرانيا مساعدات إنسانية ودبلوماسية لكنها لم تزودها بالأسلحة، وقال مكتب نتنياهو إن الزعيمين ناقشا «مواصلة المساعدة الإسرائيلية لأوكرانيا، بما في ذلك مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل»، فضلًا عن تعزيز الدعم في تطوير أنظمة دفاع جوي لحماية المدنيين.