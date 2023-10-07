«حماة الوطن» بشمال سيناء: مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

يعقد حزب حماة الوطن بشمال سيناء اليوم مساء، مؤتمرا حاشدا لجميع أعضائه وكوادره دعما وتأييدا للرئيس للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة العمل الجاد لإنجاح المبادرات الرئاسية.

تخفيض الأسعار وتوزيع المعونات

قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن مؤتمر الحزب اليوم، له شقان، الأول هو تقديم الشكر لجميع الأمانات والأعضاء لما بذلوه من جهد، سواء في جمع التوكيلات، أو من خلال العمل الجاد في إنجاح المبادرات الرئاسية التي رعاها الحزب، ومنها الزفاف الجماعي، والمساعدة في تخفيض الأسعار، وعمليات توزيع المعونات.

حماة الوطن بشمال سيناء حزب الأغلبية

وأوضح «رحمي»، أن الشق الثاني، يتم دراسة المرحلة المقبلة، والتركيز فيها، لما تحمله من عمل هام وجاد، قٌبيل انطلاق انتخابات الرئاسة.

بدوره قال أمين التنظيم فايق الخليلي، إن الحزب يثني على الدور الذي لعبه رؤساء الأمانات، والكوادر والأعضاء والأقسام، وأثبت أنه حزب لا يستهان به على المستوى المحلي، وقادر أن يجتاز الصعوبات الفترة المقبلة، ولذلك فإنه حزب الأغلبية وحزب كل المصريين.

وكان حزب حماة الوطن، نجح في حشد أنصاره أمام مقار الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي، واحتفالات المحافظة بعيد نصر أكتوبر المجيد، سواء في ديوان عام، أو في ميدان الساعة بوسط العريش.