حزب حماة الوطن يبحث خطة دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا لأمناء الأمانات بجميع المراكز، وذلك لبحث ومناقشة خطة عمل الحزب خلال الفترة المُقبلة، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مشددين على استمرار اصطحاب المواطنين وتسهيل تحرير توكيلات تأييد لمرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمختلف مكاتب الشهر العقاري المنتشرة بأرجاء المحافظة.

جاء ذلك بقيادة الحسيني مصطفى أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب السابق ربيع أبو لطيعة أمين التنظيم، والنائب السابق ياسر سلومة الأمين العام المساعد بالفيوم، وبحضور أحمد عرندس الأمين المساعد، والدكتور صالح جمعة أمين مساعد الحزب، والدكتور رامي منير أمين مساعد الحزب.

دعم المرشح السيد عبد الفتاح السيسي

وناقش حزب حماة الوطن بالفيوم، خطة عمل الحزب بكافة المراكز والأمانات، مؤكدًا على دعمه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وسعيهم في استمرار عمل التوكيلات بجميع فروع الشهر العقاري بالمحافظة، وتنظيم المواطنين منعًا للتكدس والزحام أمام المكاتب ولسرعة إنهاء وإنجاز توكيلات تأييد مرشحهم.

دعم خطة الحزب خلال الانتخابات

واستمع الحضور إلى توجيهات أمناء الأمانات، واتفقوا على القيام بدورهم في المرحلة المُقبلة بكل اجتهاد، وذلك لحين انتهاء خلال الاستحقاق القادم الخاص بالانتخابات الرئاسية، ولدعم خطة عمل الحزب.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم.