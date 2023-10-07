المستشار محمود فوزي: الدستور حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدستور حدّد شروط الترشح للمنصب الأكبر في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أنه بالإضافة إلى الشروط العامة مثل الجنسية والسن، فهناك شرط بأنه من الضروري الحصول على تأييدات لا تقل عن 25 ألف من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف مواطن من كل محافظة أو 20 نائبًا من مجلس النواب.

وتابع: «أقبل آلاف المواطنين على إصدار التأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.. واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية».

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي أجرى الكشف الطبي صباح اليوم، علاوة على تقديم الملف الخاص بالترشح.

واستطرد: حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب، وقدمنا عددًا لا يقل عن مليون و130 ألف تأييد من المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمحافظات.

وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول لها منذ قليل؛ للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.