محمود فوزي: المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي استجاب لنداءات الملايين

أكد المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن ترشحه جاء استجابة لرغبة المواطنين فى ميادين البلاد ومحافظاتها المختلفة، تلبية لهذه الرغبة ونداء الواجب الذي لم يتخلف عنه أبدا.

تأييدات المواطنين بلغت مليونا و130 ألفا و105 مواطنين

وأوضح «فوزي»، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أنه كممثل قانوني للحملة والمرشح توجه اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حاملا ملف الترشيح بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وفقا للقانون والدستور.

وأضاف: حصل المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على تأييدات المواطنين بلغت مليونا و130 ألفا و105 مواطنين، منها 700 ألف سيدات و364 ألفًا من الذكور وكانت أكبر شريحة عمرية هي من هم أقل من 35 سنة، وسن 36 سنة من الشباب بلغت 514 ألفًا.

وتابع: بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 منها 53 من المستقلين و317 نائبا حزبيا و106 برلمانيات و76 نائبا شابا.