محمود فوزي: ندشن موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقع إلكتروني يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها بجولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.

وتابع: وستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين الانضمام للحملة عبر قنوات محددة نعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.

وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، منذ قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وكان المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم السبت.