«رياضة الدقهلية» تعلن تنظيم حفل نهائي مونديال كرة القدم في بلقاس

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن إقامة وتنظيم حفل نهائي مونديال كرة القدم بمركز شباب الجوادية ببلقاس.

حفل نهائي مونديال كرة القدم ببلقاس

وأشارت منى عثمان في بيان لها، أن نهائي مونديال مركز شباب الجوادية برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وعبدالباسط عبدالصمد القائم بأعمال مدير إدارة شباب بلقاس.

وأشارت منى عثمان إلى أنه جرى تتويج وتكريم فريق مركز شباب السعدية بعد الفوز على فريق مركز شباب الضهرية في نهائي مونديال الجوادية، وجرى توزيع عدد من الجوائز.