«رياضة الدقهلية» تنظم ورشة عن رفع الوعي الأخلاقي بمركز شباب ميت فضالة

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن قيام مركز شباب ميت فضالة التابع لإدارة شباب أجا، اليوم الاثنين، بتنفيذ ورشة عمل بعنوان «رفع الوعي القيمي والأخلاقي داخل المجتمع»، لأعضاء أندية التطوع بمركز الشباب.

مشروع قيم وحياة بمراكز الشباب

وأضافت وكيل وزارة الرياضة، في بيان، أن الورشة جاءت لتنفيذ مشروع قيم وحياة بمراكز الشباب ومؤسسة أجيال مصر، بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر قيم وحياة ومؤسسو مصر الخير والبنك الأهلي المصري.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مشروع قيم وحياة يستهدف الشباب والنشء من عمر 12 حتى 40 سنة، بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعي القيمي والأخلاقي لهم، وإنشاء مراكز تطوع قيم وحياة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع.

أنشطة بروتوكول مشروع قيم وحياة

وأشارت إلى أن أنشطة البروتوكول بالدقهلية تشمل تنفيذ حملات توعية وتغيير مجتمعي والاستثمار في الشباب والنشء على مستوى الوحدات المحلية، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويساهم في غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والتقاليد المصرية الأصيلة، وعلى رأسها الولاء والانتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والاتحاد والتفاني في العمل والسلام والمحبة والمسؤولية والاحترام والتواضع.