فوزي يكشف ترتيب المحافظات التي حررت تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، ترتيب المحافظات من حيث تأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، موضحا أن محافظة القاهرة جاءت في الترتيب الأول في المحافظات التي حرص مواطنوها على تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

الوادي الجديد أقل المحافظات من حيث عدد التأييدات

ثاني المحافظات، جاءت محافظة الجيزة ثم القليوبية والإسكندرية والدقهلية والبحيرة، وجاءت أقل المحافظات، حسب ما أعلنه المستشار محمود فوزي، في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي محافظة الوادي الجديد.

سيدات الجيزة الأكثر تحريرًا للتأييدات

وأشار إلى أن سيدات محافظة الجيزة أكثر تحريرًا للتأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موجهاً الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ونثق في استقلالها وحيادها ونزاهتها.

ونوه المستشار محمود فوزي، بأن الحملة تهدف إلى إعلاء الأخلاق والمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتاً إلى أن رؤية المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ستركز على بناء الإنسان المصري، وهناك رغبة أكيدة في دعم الحياة السياسية بمصر.