تقارير إعلامية: ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين إلى 908 أشخاص

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين إلى 908 أشخاص.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» في أفادت في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال القصف المكثفة على قطاع غزة الفلسطيني، بعد ظهر اليوم السبت، باستخدام الطائرات الحربية والمدفيعة الثقيلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم السبت، استشهاد 161 فلسطينياً، وإصابة 931 آخرين، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».