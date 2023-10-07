أبرز 8 معلومات حول الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أوضح المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ورئيس الحملة الانتخابية، أن الانتخاب حق ومشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، والمرشح الرئاسي يدعو جميع المواطنين إلى الاشتراك الإيجابي.

وخلال حديثه أكد أن الحملة ترحب بكل جهد يقدم، مشيرًا إلى أبرز 8 معلومات حول الحملة:

- المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون معاونة لصناعة القرار حال فوزه، بحيث تشكل مجموعة من أستاذة الجامعات والأساتذة والخبراء من كل المجالات.

- سوف تتبع الحملة أفضل المعايير الممكنة، وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسوف تعمل على تطبيقها نصا وروحا.

- سيتم إنشاء موقع إلكتروني للحملة لإعلان كل أنشطة الحملة الانتخابية.

- ستعقد الحملة لقاءات نخبوية وجماهيرية تنتقل في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع المقبل.

- سوف تتخذ الحملة مقرات في عواصم المحافظات المختلفة سيتم الإعلان عنها وترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب والجهات الشعبية والمحلية المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا.

- ستتيح الحملة للراغبين في الانضمام للحملة الرئاسية قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها على صفحتنا الرسمية.

- سوف تعمل الحملة على تنسيق وتوحيد الجهود المختلفة من مختلف الجهات الداعمة للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التداخل والتكرار .

- تلتزم الحملة بالأخلاق القويمة، وندعو الجميع للالتزام بها والعمل بالمعايير والضوابط التي تضمنها الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.