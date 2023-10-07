الشباب يستحوذون على النسبة الأكبر من تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، تفاصيل تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، واستحوذ الشباب على النسبة الأكبر من عدد التوكيلات المحررة فبلغ أعداد المواطنين أقل من 35 عامًا 514 ألفًا و883 مواطنا.

مليون و130 ألف تأييد من المواطنين

وجاء إجمالي عدد تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على مليون و130 ألف تأييد من المواطنين بجميع الفئات والأعمار ومختلف المحافظات، بحسب المؤتمر الصحفي للحملة اليوم.

وبدأ المستشار محمود فوزي المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بالحديث عن شرف تكليفه برئاسة الحملة قائلًا: «شرفت بتكليفي وأشكر الرئيس على ثقته.. وقمت اليوم بالتوجه إلى مقر الهيئة حاملًا وبكل فخر ملف الترشيح بعد أن استوفى الشروط القانونية والإجرائية اللازمة».