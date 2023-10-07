أزهري عن تفسير القرآن: يجب ألا نقيد أنفسنا بالمفاهيم القديمة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ التسرع في تفسير القرآن، واعتراض البعض على تفسيرات العلماء لا ينتج إلا عمن تقيدوا بما وجدوا في المخطوطات القديمة ولم يفتحوا قلوبهم لنور الفهم حتى يخرج منهم فهم جديد.

أزهري: على طالب العلم ألا يتقيد بالقديم فقط

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لا يجب أن تقيد نفسك بالمفاهيم القديمة وتعلم مناهج السابقين في الفهم، وعليك الإخلاص لله والعمل ليؤتيك الحكمة والأنوار الصالحة لإرشاد أهل زمانك.

استباط أحكام جديدة من النصوص

وتابع عالم الأزهر، أنَّ الاعتراض على استخراج حكم جديد مطابق للواقع المتغير أو معنى جديد من الآيات، بسبب أنه لا يكون البعض قرأه في الكتب السابقة أو اطلع عليه، ولذلك لا يجب علينا أن نجعل العلم مقيدا بكل ما هو مكتوب، أو أن نمنع ما يفتح الله به على من يشاء بـ زيادة العلم.

واستدل «جبر»، بقول سيدنا علي – رضي الله عنه، عندما سُئل هل اختُص آل البيت بعلم دون سائر الأمة، بأنه: «لا، إلا فهماً يؤته الرجل في كتاب الله»، أي العلماء في كل زمان قادرون على استخلاص معانٍ جديدة عن التفسيرات السابقة.