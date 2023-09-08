أستاذ تفسير بالأزهر يوضح فضل أطعمة ذكرت في القرآن.. منها التين والزيتون

قال محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات والنباتات ذُكرت في القرآن أو في السنة النبوية، وتحدث كتاب الله وسنة نبيه الكريم أيضا عن فوائد هذه الأطعمة.

وأضاف أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «آيات بينات»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة: «وردت في العديد من آيات القرآن الكريم أنواعا من الفاكهة والأغذية، مثل التين والزيتون والرمان والرطب والموز ولحم البحر، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الأغذية، وأضاف عليها شرح فوائدها بالتفصيل، كما وضح الطرق الصحيحة لاستخدامها، وكيفية الاستفادة منها».

كل شيء من الطعام بمقدار

وتابع بأن الله تعالى قال؛ «الله يعلم ماتحمل كل إنثى وماتغيض الأرحام وماتزداد وكل شيئ عنده بمقدار»، وهذا يشير إلى أن كل شيء من الأشياء بقدر لا يتجاوزه ولا ينقص عنه، وأن كل شيء من الطعام والشراب ينبغي أن يكون بكميات محددة، لأن الإفراط يمكن أن يحوله من شفاء إلى داء».