مرض غامض يضرب مدرسة ثانوية للبنات في كينيا.. ما هي التفاصيل؟

كشفت تقارير إعلامية في كينيا اليوم السبت، عن انتشار مرض غامض في إحدى المدارس الثانوية للبنات، مما دفع السلطات المختصة إلى إغلاق المدرسة، في أعقاب نقل 106 تلميذات إلى المستشفى، نتيجة المرض الغامض، الذي أدى إلى إصابتهن بالشلل.

وذكرت صحيفة «كيني ستار»، أن المرض الغامض تسبب في إصابة العديد من الطالبات في مدرسة «سانت تريزا» الثانوية، بأعراض الشلل، وأصبحن لا يستطعن السير على أقدامهن.

نقل عدد كبير من الطالبات للمستشفى بسبب مرض غامض

وأشار تلفزيون «سيتيزن تي في»، على شبكة «إكس» التواصل الاجتماعي، «تويتر» سابقاً، إلى أن المدرسة أمرت نحو 1000 طالبة بالعودة إلى منازلهن، بينما تم نقل نحو 106 طالبات إلى المستشفى.

إلا أن إدارة المدرسة قررت الإبقاء على طالبات الصف الرابع في فصول الدراسة، بسبب اقتراب موعد امتحاناتهم الدورية، فيما ستتمكن باقي الطالبات في المراحل الأخرى، من الحصول على التقييم الخاص بهن، بعد العودة للمدرسة، عقب انتهاء موجة المرض الغامض.

مرض غامض في كينيا وتعليق الأطباء

المرض غامض في كينيا، رد عليه بونفيس أوكوث، عضو اللجنة التنفيذية لمقاطعة «كاكامينغا» للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، موضحاً أن عينات الدم أرسلت إلى معهد البحوث الطبية الكيني في العاصمة نيروبي لمزيد من التحليل.

وتحقق السلطات الصحية في مرض غامض في كينيا أصاب أكثر من 90 طالبة، مما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى، وتسبب المرض في صعوبة في المشي، وآلام في الركبة، دون التوصل إلى نوعه حتى الآن.