أمينة تطرح كليب «تحيا مصر» احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر

أطلقت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة، أحدث ميدلي غنائي وطني لها تحت عنوان «تحيا مصر» على طريقة الفيديو؛ احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك.

تفاصيل ميدلي تحيا مصر

وتضمن ميدلي «تحيا مصر» مجموعة من الأغاني الوطنية الشهيرة لنجوم الغناء في هوليوود الشرق الأوسط ومنها: الإيد في الأيد، يا حبيبتي يا مصر، ادخلوها سالمين، حلوة بلادي السمرا، ياللى عاش حبك يعلم، عيشتى يا مصر وعاشوا ولادك، يا أغلى أسم فى الوجود.

وجدير بالذكر أن ميدلي تحيا مصر، توزيع موسيقى والفواصل الموسيقية للموزع حاتم نصر وترتيب المقامات الموسيقية والغناء للملحن حسين زكريا وإشراف عام سامح علي.

أمينة تعيش حالة من الانتعاشة الفنية

وفي سياق آخر، تعيش الفنانة أمينة حالة من النشاط الفني المكثف ما بين الغناء والتمثيل خلال الفترة الجارية، إذ أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم زعلانه على إيه يا خايبة، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.

ويعرض للفنانة أمينة حاليًا في دور العرض فيلم «دولارات دولارات»، بمشاركة مجموعة من النجوم وعلى رأسهم: نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، هاله فاخر، إبراهيم المصرى، راندا البحيرى، محمود حافظ، علاء مرسى، طاهر أبو ليله، صبرى عبد المنعم، حسن عبد الفتاح وآخرين وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضرى.

وانتهت أيضاً المطربة أمينة من تسجيل أغنية تحمل «زغاريط» وهي من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وذلك من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم حمص وحلاوة، الذي يشاركها في بطولته محمود الليثي وآخرين، وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى، والذى رفع شعار الفركش مؤخراً وتدور قصته فى إطار كوميدى رومانسى، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.

آخر أعمال أمينة

وجدير بالذكر أن آخر أغاني المطربة الشعبية أمينة كليب «بتخوني يا وليد» والذي تخطى حاجز نصف مليون مشاهدة آنذاك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهو من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هاني محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.