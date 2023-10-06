محافظة المنيا تستقبل «رالي تحدي عبور مصر» في نسخته الـ12 على التوالي

استقبلت محافظة المنيا، اليوم الجمعة المشاركين في «رالي تحدي عبور مصر 2023» للسنة 12 على التوالي، القادم من الإسكندرية، باستخدام الدراجات النارية، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة 2900 كيلومتر، حيث تمثل المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين.

تسهيل مهمة المشاركين في الرالي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن عروس الصعيد ترحب بزائريها من كل دول العالم، كما ترحب بأعضاء تحدي الرالي من مختلف الجنسيات، تزامناً مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موجهاً إدارة السياحة بتسهيل مهمة المشاركين في الرالي وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير على المشاركين، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي التي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد.

انتهاء الرالي بهرم زوسر المدرج

جدير بالذكر أن رالي تحدى عبور مصر 2023 في نسخته الثانية عشرة على التوالي انطلق أمس الخميس 5 ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة 10 أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كيلو بدءاً من الإسكندرية مروراً «القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايد ـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر»، رجوعاً إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.