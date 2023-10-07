أهالي «شما» في المنوفية بعد تطويرها: حياة كريمة وفرت لنا كل الخدمات

قبل عدة سنوات كانت قرية شما بأشمون تعاني الإهمال وعدم وجود الخدمات، لكن بعد أن تم تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحول شكل القرية وأصبحت نموذجا في توفير الخدمات العامة للمواطنين وبناء المدرس الجديدة والمجمعات الزراعية والخدمية.

الأهالي: القرية أصبحت تحتوي على كل الخدمات

وقال عبدالناصر محمد، إن قرية شما تحولت من حيث الخدمات العامة، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء سوق حضاري، ونقطة إسعاف مجهزة، ومركز طبي، ومركز تنمية الأسرة والطفولة، ومجمع خدمات، ومركز للشباب والرياضة ومجهز على أعلى مستوى، ومكتبة متكاملة، ووحدة إطفاء متطورة.

وأضاف أن من بين الخدمات التي نفذتها حياة كريمة في قرية شما، هو إنشاء مكتب بريد، ونقطة شرطة، وتطوير محطة سكة الحديد، وإنشاء مدارس جديدة، وتطوير وصيانة العديد من المدارس، مؤكداً أن شكل القرية تغير تماما بعد أن تم تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة فيها، وأصبحت تحتوي على كل الخدمات التي يرغب فيها المواطن ولا يحتاج الذهاب إلى المدينة لقضاء مصالحة.

الأهالي: حياة كريمة حولت شكل قرية شما

وأشار أحمد القاضي، إلى أن حياة كريمة نفذت مشاريع كانت تحتاج لها القرية بالفعل مثل، توسعة محطة المياه، ومد وتدعيم شبكات المياه، وتوصيل الغاز لكل منازل القرية، وتأهيل كل الترع في القرية وتبطينها لخدمة كل المزارعين في قرية شما.

وتابع، تم تغير شبكات الإنترنت لزيادة سرعتها، وإنشاء موقف نموذجي للسيارات، كما تم رصف الشوارع والطرق الرئيسية، وإنشاء الحدائق العامة، والمركز التكنولوجي، مؤكداً أن القرية في السابق كانت محرومة من كل الخدمات ولكن بعد حياة كريمة أصبحت قرية تضم كل الخدمات ولا ينقصها شيء.