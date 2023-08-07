محافظ الشرقية يتفقد موقف قرية جزيرة سعود ضمن مبادرة «حياه كريمة»

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موقف سيارات قرية جزيرة سعود والمُقام ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري على مساحة 500 متر ويضم 27 باكية تستوعب 61 سيارة أجرة تعمل على خطي سعود - الإسماعيلية وسعود - القنطرة.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان، اليوم الاثنين، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات انتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سُبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الازدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

تكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة

ووجه «غراب»، مدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس مركز ومدينة الحسينية، تكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من داخل المواقف العمومية، وعدم السماح بتواجد سيارات أجرة خارج المواقف، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وأشاد بمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.