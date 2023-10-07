إعلام إسرائيلي: تعرض 4 مروحيات لنيران مضادات أرضية خلال هجمات غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية تعرض 4 مروحيات لنيران مضادات أرضية خلال تنفيذ هجمات في قطاع غزة الفلسطيني.

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الصحة الفلسطينية أعلنت منذ قليل استشهاد 198 فلسطينيًا كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابات، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.