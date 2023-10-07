أخبار فلسطين.. أول تعليق من أبو الغيط حول الأحداث الجارية في قطاع غزة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة، يعد بمثابة «قنبلة موقوتة» تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

وقال أبو الغيط، في تعليقه على الأحداث الجارية في قطاع غزة: «لدي اقتناع كامل بمسؤولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي، في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين، والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967».

أخبار فلسطين.. الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي: 161شهيدا و931 مصابا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الحصيلة الأولية للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي بلغت 161 شهيدًا و931 مصابًا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

مستوطنون يهاجمون قصرة جنوب نابلس

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن مجموعات من المستوطنين هاجموا، مساء اليوم السبت، بلدة «قصرة» جنوب نابلس، في الضفة الغربية.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان، فؤاد حسن، بأن مستوطنين مسلحين من مستوطنة «يش كودش»، اقتحموا الجهة الشرقية من بلدة «قصرة»، في حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الأهالي تصدوا لهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسط إطلاق كثيف للرصاص.