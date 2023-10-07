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الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

كتب:

محمد أبو عمرة
03:25 م | السبت 07 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الازمات الاستراتيجي

الرئيس السيسي يتابع الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الازمات الاستراتيجي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين في فلسطين وإسرائيل، وفق ما قاله السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويتابع الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الازمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزه.

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