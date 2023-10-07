وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة بمنيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمركز ومدينة منيا القمح، التي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بكرديدة، ووحدة طب الأسرة بالتلين، التابعين للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

صرف مكافأة مالية 5 أيام لفريق وحدة كرديدة الصحية

وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بصرف مكافأة مالية 5 أيام لفريق وحدة كرديدة الصحية وهم أمنية أحمد السيد مدخلة بيانات، وأماني بشرى أبو مسلم رائدة ريفية، ونادية نشأت محمد ممرضة، وأماني السعيد فتحي مثقفة صحية، على أدائهم المتميز، وجديتهم في العمل، والإلمام بكل البيانات والمعلومات الخاصة بالمبادرة الرئاسية والوحدة، كما كلف مدير الإدارة أيضاً بنقل التعقيم المتواجد بجوار عيادة طب الأسنان بكرديدة لفتح منافذ تهوية لغرفة الأسنان، مع عمل الصيانة اللازمة لمدخل الوحدة، نظراً لوجود بعض الهبوط في أرضية الوحدة.

أشار وكيل الوزارة إن مبادرة 100 يوم صحة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية