الصحة تكشف عن الحد الآمن لاستخدام الملح في الوجبات طوال اليوم

حذرت وزارة الصحة والسكان، من الإكثار في وضع الملح في الطعام، إذ يسبب مشكلات صحية كبيرة، قد تعرض الشخص إلى الإصابة بالنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من المشاكل الصحية.

اتباع نظام غذائي

ونصحت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «التوزان مطلوب ويحميك من الأمراض ومضاعفاتها الخطيرة.. لا تكثر من استخدام الملح في الطعام حتى لا تكون عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم».

وتابعت ناصحة: «احرص على اتباع نظام غذائي صحي والإقلال من تناول ملح الطعام من أجل الحفاظ على صحتك.. الإكثار من تناوله يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسكتات والنوبات، وغيرها من المشاكل الصحية».

الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا

وأوضحت وزارة الصحة، الكمية التي ينبغي عدم تجاوزها من ملح الطعام يوميًا، وهي أقل من 5 جرام من الملح، يدخل فيها الملح المستخدم في طهي وتتبيل الأطعمة بمختلف أنواعها.