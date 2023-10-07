تشييع جنازة الفنان محمد بطاوي في مسقط رأسه بالفيوم (صور)

شيّع العشرات من أهالي قرية جردو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت، جنازة الفنان محمد بطاوي، وذلك عقب وفاته صباح الفيوم متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، والتي نُقل على إثرها للمستشفى، وحاول الأطباء إنعاش قلبه إلا أنه فارق الحياة.

وشارك في جنازة الفنان محمد بطاوي، أهالي قريته، وعدد كبير من أفراد أسرته وأصدقائه.

دفن الفنان محمد بطاوي

ووارى جثمان الفنان محمد بطاوي الثرى بمقابر أسرته في قرية جردو بمحافظة الفيوم، فيما جلس أصدقائه وأقاربه بجوار قبره يتلون القرآن ويدعون له أن يتقبله الله بقبول حسن، وأن يغفر له ويتجاوز عن سيئاته.

شارك في العديد من الأعمال الفنية

وكان الفنان الراحل محمد بطاوي قد شارك في العديد من الأعمال الفنية التي عُرف من خلالها، أبرزها مسلسل «سك على إخواتك»، و«راجل وست ستات»، و«خلصانة بشياكة»، و«اللوكاندة»، و«مسرح مصر»، وبـ«100 وش»، وغيرها من الأعمال الفنية.

الفنانون ينعون بطاوي

ونعى عدد من الفنانين الفنان الشاب الراحل، أبرزهم شريف إدريس، وإبرام سمير، وعماد إسماعيل، وعزت زين، واصفين الفنان الراحل بطيبة القلب، والموهبة والجمال.

آخر ما نشره بطاوي

وكان آخر ما نشره بطاوي عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، دعاء لأبنائه، واحتفاله بالنجاح والتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، فضلًا عن نعيه للفنان الراحل أشرف مصيلحي.