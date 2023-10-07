بعد وفاة محمد بطاوي.. نجوم رحلوا عن عالمنا خلال عام 2023

سيطر خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، على الحسابات الرسمية بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لعدد من نجوم الفن، والذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة أبرزهم أشرف عبدالباقي ومحمد جمعة وشريف إدريس، خصوصًا وأن الراحل توفى بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وجاءت وفاة محمد بطاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل إحدى المستشفيات التي نقل إليها إثر إصابته بأزمة قلبية ولكن أودت بحياته، ويشيع جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في محافظة الفيوم عقب صلاة الظهر.

نجوم رحلوا في 2023

وشهد عام 2023 رحيل ووفاة عدد من نجوم الفن مع تباين مراحلهم العمرية، وتستعرض «الوطن» أبرزهم من خلال السطور التالية:

محمد فريد

توفى الفنان القدير محمد فريد، يوم 30 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 83 عامًا باعتباره من مواليد 20 أبريل 1940، وذلك بعد أزمة صحية ألمت به واستدعت نقله إلى المستشفى وحجزه بغرفة العناية المركزة حتى فاضت روحه.

أحمد سامي العدل

توفى المخرج الشاب أحمد سامي العدل، يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك قبل ساعات من اجراءه عملية قلب مفتوح، وهو نجل الفنان القدير سامي العدل.

نجاح سلام

توفيت الفنانة القديرة نجاح سلام يوم 28 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 92 عامًا باعتبارها من مواليد 13 مارس 1931 في بيروت، بدأت مشوارها الفني في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

أحمد عصام

توفى الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية، ونعاه عدد كبير من أصدقاءه.

أشرف مصيلحي

تتوفى الفنان أشرف مصيلحي يوم 17 سبتمبر الماضي وذلك عن عمر ناهز الـ 49 عامًا باعتباره من مواليد 23 أبريل عام 1974، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

كاريمان

توفيت الفنانة القديرة كاريمان يوم 12 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا باعتبارها من مواليد 18 ديسمبر 1963، واعتزلت التمثيل في ستينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامها بنات اليوم، تمر حنة، الحموات الفاتنات.

مصطفى درويش

توفى الفنان مصطفى درويش في الأول من شهر مايو الماضي عن عمر ناهز 43 عامًا، باعتباره من مواليد 11 يناير 1980، وسببت وفاته صدمة كبيرة خصوصًا وأنها جاءت بشكل مفاجئ.

شيرين الطحان

توفيت المذيعة والفنانة شيرين الطحان يوم 7 أبريل الماضي عن عمر ناهز 46 عامًا، باعتبارها من مواليد 5 يونيو 1976 وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.