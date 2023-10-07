 حسام الخولي: البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج عن متورطين في قضايا جنائية

كشف المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن البرلمان الأوروبي يسيطر عليه الإخوان وبعض أصحاب المصالح ولذا يصدرون بيانات مغلوطة ضد مصر.

مطالب البرلمان الأوروبي

وتابع الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسماء التي طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنها متورطين في تهم جنائية.

بيانات البرلمان الأوروبي باتت تستهدف مصر بشكل شبه موسمي وهدفها المصالح

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: اتنين من المعارضة دخلوا في خناقة على السوشيال ميديا ورفعوا قضايا على بعض، معلقا «مال الدولة بيهم».

وأوضح أن بيانات البرلمان الأوروبي باتت تستهدف مصر بشكل شبه موسمي وهدفها المصالح، موضحا أن مصر باتت منتبهة لمصالحها فقط في عهد الرئيس السيسي ولا تذهب يمين أو يسار، إلى أن انضمام مصر لـ بريكس.