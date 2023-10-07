البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء جناكليس

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على تأسيس كنيسة السيدة العذراء، والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس، والاحتفال ببيت سانت ماريا التابع للكنيسة بكينج مريوط.

احتفالية بأول كاهن لكنيسة العذراء جناكليس بالإسكندرية

وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن الاحتفالية تضمنت الاحتفال باليوبيل الذهبي القمص إيليا القمص برثلماوس أول كاهن بالكنيسة.

حضور احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء جناكليس

جاء ذلك بحضور الأساقفة رعاة قطاعات الإسكندرية؛ الأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق والقمص إبرام أميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس.

زيارتين في شهر للبابا تواضروس الثاني

جاء ذلك بعدما شهد البابا تواضروس الثاني، احتفالية الشهر الماضي لكورال قيثارة السماء التابع لكنيسة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بجناكليس بالإسكندرية بمرور 25 عاما على بدء خدمة كورال قيثارة السماء، على مسرح دير الآباء اليسوعيين الجيزويت، ليعد ذلك التواجد الثاني للبابا تواضروس فيما يخص احتفالات تلك الكنيسة الإسكندرية خلال قرابة شهر واحد.