البابا تواضروس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترسم الحاضر والمستقبل

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّ الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أنّ الكتاب المقدس يعلمنا أنّ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

نجاح وطننا وازدهاره يتم بسواعد أبنائه

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنّ نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأنّ كل مواطن يأخذ دوره ومسؤولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

وتابع أنّ الوطن يحتاج أن نكون جميعا يدا بيد من أجل رفعته، وأنّ المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأنّ السلبية لا تبني وطنا والتخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات المهمة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أنّه شارك في المؤتمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بعنوان «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنّه عندما تم تجميع الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة، منوها بأنّ ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة وأنّ الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.