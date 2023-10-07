في ذكرى أكتوبر.. إقامة بطولة نادي الشباب المفتوحة للكاراتيه برأس البر

احتفلت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر بأنشطة رياضية وبطولة للكاراتيه وأنشطة لنادي رأس البر الرياضي وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

يقول الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إنه في إطار احتفالات مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب على مستوى محافظة دمياط والتي احتوت على أنشطة رياضية وترفيهية وفقرات فنية وطنية تبث روح الانتماء، اختتمت أمس بطولة نادى الشباب المفتوحة للكاراتيه بالصالة المغطاة برأس البر بمناسبة احتفالات أكتوبر، وتأتي البطولة ضمن أنشطة النادى الرياضية.

تكريم الفائزين بالبطولة للكاراتيه وتوزيع الجوائز عليهم

وأضاف الشاذلي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في نهاية الأنشطة تم تكريم الفائزين في حفل لتوزيع الجوائز بحضور عبده السعيد الشعراوي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورئيس نادي الشباب الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث وزعوا الميداليات على الفائزين والدروع التذكارية.

ترسيخ المفاهيم الصحية من أهداف الأنشطة الرياضية المقامة بالمديرية

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.