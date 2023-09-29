انطلاق فعاليات اللقاء المجمع للمشروع القومي لرياضة الرواد في رأس البر

انطلقت فعاليات اللقاء المجمع للمشروع القومي لرياضة الرواد بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بمشاركة 7 محافظات «الجيزة - الإسماعيلية - بني سويف - الوادي الجديد - الدقهلية - دمياط خلال الفترة من 28 / 9 حتى 30 / 9 / 2023م في ألعاب كرة قدم - كرة الطائرة - تنس طاولة - شطرنج»، للمرحلة السنية 40 سنة فما فوق.

تم تنظيم الفعاليات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إدارة الرياضة.

الوعي ورفع مستوى الكفاءة البدنية من أهم أهداف البرنامج

ويهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للأعضاء، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف المراكز بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.