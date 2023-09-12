«الشباب والرياضة» تنظم رحلة إلى رأس البر بـ600 جنيه.. اعرف الشروط وكيفية الاشتراك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، والإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنظيم رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة رأس البر ضمن مبادرة «صيف شبابنا» التي تنظمها الوزارة.

وترصد السطور التالية، تفاصيل وموعد انطلاق الرحلة ومدتها، والمحافظات المستهدفة، حسب ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل الرحلة

- يتمّ تنظيم الرحلة خلال الفترة من 20 حتى 24 سبتمبر الجاري.

- الفئات المستهدفة: الشباب من محافظة قنا.

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 عاما.

- قيمة الاشتراك: 600 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية برأس البر.

- التسكين بغرف رباعية مع وجبة الغداء.

- المغادرة فجر يوم 24 سبتمبر.

كيفية الاشتراك

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ من يريد الاشتراك في الرحلة، عليه التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.emys.app/youth/trip_public.

شروط الاشتراك في الرحلة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع أمام مقر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه سيتم تنفيذ زيارات مجانية للأسواق والممشى السياحى ومنطقة اللسان وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

وأوضحت أنّه يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقا لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسؤولون مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.