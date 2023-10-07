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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنود وقادة إسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»

كتب:

محمد علي حسن
08:25 م | السبت 07 أكتوبر 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جنود وقادة إسرائيليين، نتيجة العملية العسكرية «طوفان الأقصى»، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في عدة مناطق بمحيط قطاع غزة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين إلى 908 أشخاص.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد أفادت في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال القصف المكثفة على قطاع غزة الفلسطيني، بعد ظهر اليوم السبت، باستخدام الطائرات الحربية والمدفيعة الثقيلة.

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