تقارير إسرائيلية: 150 قتيلاً وأكثر من 1100 مصاب بعملية «طوفان الأقصى»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل أكثر من 150 إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى، و إصابة أكثر من 1100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 198 فلسطينيًا كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابات، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما نفذت حركة «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.