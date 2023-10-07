رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تقارير إسرائيلية: 150 قتيلاً وأكثر من 1100 مصاب بعملية «طوفان الأقصى»

كتب:

محمد علي حسن
08:28 م | السبت 07 أكتوبر 2023
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل أكثر من 150 إسرائيليا في عملية طوفان الأقصى، و إصابة أكثر من 1100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 198 فلسطينيًا كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابات، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما نفذت حركة «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

 

اقرأ المزيد:

الصحة الفلسطينية: 198 شهيداً وأكثر من 1000 مصاب برصاص جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ«حماس» في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب بعد إطلاق صواريخ من غزة

جيش الاحتلال يطلق صاروخين على منزل في مدينة نابلس