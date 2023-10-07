عضو «صحة الشيوخ»: تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تعكس وعي المصريين

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، مدير الحملة.

عدد التوكيلات يعكس وعي المصريين

وأضاف «البدري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد التوكيلات التي تم تحريرها من المواطنين المؤيدين والتي تجاوز المليون توكيل، تعكس وعي المصريين بأهمية المرحلة المقبلة وأهمية الاستحقاق الدستوري المقبل، بالإضافة إلى ترشح الرئيس السيسي الذي لبي نداء الواجب لاستكمال الحلم.

الرئيس السيسي حريص على استكمال المشوار

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد المستشار محمود فوزي خلال كلمته بالمؤتمر على أن الحملة مفتوحة للجميع ولكل من يحب ويؤيد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك مع باقي المرشحين للخروج بأفضل صورة وشكل حضاري لهذا العرس الانتخابي.

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على استكمال المشوار، والحلم الذي بدأه في عام 2014 من أجل بناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلبية نداء الشعب بالترشح لفترة رئاسية جديدة.