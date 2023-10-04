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مجلس الشيوخ يوافق على التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية

كتب:

ولاء نعمه الله
03:19 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
مجلس الشيوخ.. أرشيفية

مجلس الشيوخ.. أرشيفية

أعلن مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم ، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس التي أجريت منذ قليل وجاءت على النحو التالي :

 تشكيل اللجان 

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :

1) النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً

2) النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً

3) النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلاً.

4) النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر

لجنة الاستثمار 

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً

2) النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً

3) النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً

4) النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1) النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً

2) النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً

3) النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً

4) النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر

الدفاع والأمن القومي 

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً

2) النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً

3) النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلاً

4) النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيساً

2) النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً

3) النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً

4) النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر

 طاقة النواب 

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيساً

2) النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلاً

3) النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً

4) النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر

سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً

2) النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) د النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً

4) النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر

 تعليم النواب 

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) النائب / أحمد على البدري على وكيلاً

3) النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً

4) النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :

1) النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً

3) النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً

4) النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان:

1) النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيساً

2) النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلاً

3) النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً

4) النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر

 

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً

2) النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً

3) النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً

4) النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أميناً للسر

 

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً

3) النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر

 

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) النائب / محمود محمد مسلم رئيساً

2) النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً

3) النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً

4) النائب / محمود فيصل القط أميناً للسر

 

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً

2) النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً

3) النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً

4) النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أميناً للسر

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