روسيا تعلن إحباط هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أن أنظمة الدفاع الجوي «رصدت ودمرت» صاروخاً أوكرانياً مضاداً للطائرات من طراز «إس-200»، أطلق في محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم، اليوم السبت.

ولم يتسن لـ«القاهرة الإخبارية» التحقق من تقرير الوزارة، التي لم تحدد بالضبط مكان إسقاط الصاروخ.

هجمات أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

وكثفت أوكرانيا في الأسابيع الماضية هجماتها على شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا وضمتها في عام 2014.