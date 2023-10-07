موسكو تحدد نظام دخول الأوكرانيين القادمين إلى روسيا من دول أخرى

حددت موسكو، نظام دخول الأوكرانيين القادمين إلى روسيا من دول أخرى، وقالت في مرسوم للحكومة، إنه سيكون بإمكان المواطنين الأوكرانيين القادمين من دول ثالثة دخول الأراضي الروسية عبر معبر لودونكا أو عبر مطار شيريميتيفو الدولي اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما، نص على إمكانية دخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي بلاده بدون تأشيرات وبجوازات سفر منتهية الصلاحية، وبالجوازات الأوكرانية الداخلية.

روسيا: أوكرانيا قصفت دونيتسك 19 مرة خلال يوم

وميدانيا، قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك، الواقعة جنوب شرق البلاد، 19 مرة باستخدام 68 ذخيرة، وفقا لم ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بلغاريا: إرسال المزيد من الأسلحة لـ«كييف» لن يؤدي إلى تسوية الأزمة

وفي بلغاريا، قال الرئيس رومين راديف، إن إرسال المزيد من الأسلحة إلى «كييف» لن يؤدي إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفا خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية، إن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار الأزمة.

وأشار راديف، إلى الحاجة لإرادة سياسية قوية ودبلوماسية ومفاوضات مكثفة لتحقيق سلام عادل ومستدام على أساس المبادئ الأممية المعترف بها دوليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.

وفي مولدوفا الواقعة بين أوكرانيا و‌رومانيا ، قالت رئيسة البلاد مايا ساندو، إن أجهزتها الأمنية تمكنت من إحباط الانقلاب، الذي تزعم أن فريق يفجيني بريجوجين، خطط لتنفيذه في بلاده، مضيفة، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن لديها معلومات عن الخطة.

إقرأ المزيد بوتين يعلن العثور على شظايا قنابل يدوية في جثث ضحايا تحطم طائرة بريجوجين، ولفتت في مقابلتها إلى أنّهم «أرادوا إثارة احتجاجات مناهضة للحكومة (في مولدوفا)».