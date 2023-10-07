روسيا تتهم كييف بتلغيم محطة كهرومائية لتفجيرها لاستفزازها

أعلن مصدر أمني روسي، إن عناصر أوكرانية قامت بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية، وذلك لتنفيذ استفزاز ضد روسيا شبيه بسيناريو محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

معلومات عن قيام أوكرانيا بتلغيم محطة كهرومائية

ونقلت «روسيا اليوم» عن مصدر روسي قوله «وردتنا معلومات عن قيام القوات الأوكرانية بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية واحتمال تفجيرها، من أجل خلق توتر عام واتهام الجيش الروسي بمهاجمة المحطة».

وأوضح أنَّ الأمن الروسي تلقى هذه المعلومات من أفراد عسكريين أوكرانيين يحرسون محيط المحطة التي تقع في مدينة سفيتلوفودسك بمقاطعة كيروفوجراد، وتبلغ القدرة الإجمالية 700 ميجاوات، بواسطة 12 توربين.

أوكرانيا استهدفت محطة كهرومائية شهر يونيو الماضي

واستهدفت قوات أوكرانية، محطة كاخوفسكايا يوم 6 يونيو الجاري، بقصف صاروخي ما تسبب في فيضانات على ضفتي دنيبر وعواقب وخيمة على البيئة في المنطقة.

وبحسب «روسيا اليوم» فان قصف أوكرانيا لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية في شهر يونيو الماضي أدى إلى مصرع 55 شخصا، بسبب الفيضان الذي أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، حيث أغرق 8 آلاف و100 مبنى سكني غارقا بسبب الفيضانات.