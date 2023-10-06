روسيا ترفع رسوم تصدير القمح والذرة في 11 أكتوبر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا، أعلنت اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية الروسية على صادرات القمح والمسلين (خليط من القمح والجاودار) إلى 5224 روبل (51.8 دولار) للطن من المعدل الحالي البالغ 4564.6 روبل للطن، في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2023.

وزارة الزراعة الروسية

وقالت وزارة الزراعة الروسية إن الرسوم الجمركية على صادرات الشعير ستبلغ 1166.1 روبل (11.6 دولار) للطن، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 1251.1 روبل للطن، في حين سترتفع رسوم الذرة إلى 3120.8 روبل (30.9 دولار) للطن من 2853.8 روبل للطن.

احتساب معدل رسوم التصدير على القمح

يتم احتساب معدل رسوم التصدير على القمح على أساس سعر إرشادي قدره 248.8 دولار للطن، وعلى الشعير بسعر 178.4 دولار للطن، وعلى الذرة بـ206.8 دولار للطن.