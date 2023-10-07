الخشت يعلن بدء الدراسة في فرع جامعة القاهرة الدولية بالشيخ زايد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انطلاق وبدء أعمال الدراسة للعام الجامعي الجاري 2023-2024، اليوم السبت، بفرع الجامعة الدولي بمدينة الشيخ زايد، وذلك عبر فيديو قصير نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى

وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جامعة القاهرة الدولية تُعد من أهم المشروعات الكُبرى التي حرصت الجامعة في سباق مع الزمن على سرعة الانتهاء منها على الوجه الأكمل لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بها العام الجامعي الجديد 2023-2024، حيث إن الدراسة بها مُتاحة لكل من الطلاب المصريين والأجانب، وسوف يتم البدء بـ18 برنامجًا دراسيًا.

المصروفات الدراسية

وبالنسبة للمصروفات الدراسية بها أكد الخشت أنها حسب كل برنامج دراسي، ويتم الإعلان عنها بالكليات، كما يتم إبلاغ الطلاب الجُدد بكل ما يتعلق بهذه البرامج والتي تتم إدارتها من خلال منسقين مختصين.

وفيما يتعلق بالشراكة والتوأمة فإن جامعة القاهرة الدولية هي أول جامعة برامج في العالم تهدف إلى خلق كيان أكاديمي عالمي جديد يساهم في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية ومنح شهادات ودرجات علمية مشتركة من خلال اعتماده على برامج علمية وأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، قائمة على التوأمة والشراكة مع جامعات مرموقة دوليًا ضمن أفضل الجامعات عالميًا.