وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لـ«جالانت» التزام البنتاجون بأمن إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، خرج من مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أكد خلالها الأخير، التزام البنتاجون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها، وأشار «أوستن» إلى أنه وجّه فريقه للتأكد من أن البنتاجون تتشاور بشكل وثيق مع جميع حلفائها وشركائها الذين يشاركونها الالتزام بالسلام ويعارضون الإرهاب.

مواصلة التشاورات مع الوزير أوستن

وأضاف جالانت أنه سيواصل التشاور مع الوزير أوستن في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه، فيما كانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بأن أكثر من 150 إسرائيليا قُتلوا، إضافة إلى ما يزيد على 1100 مصاب في الهجوم الواسع لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.

استشهاد 198 فلسطينيًا و1610 جرحى

فيما استشهد 198 فلسطينيًا و1610 جرحى، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أهداف مختلفة في قطاع غزة.