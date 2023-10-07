حركة فتح تدعو لإضراب شامل في كافة المناطق الفلسطينية غداً الأحد

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، إلى اعتبار يوم غد الأحد، 8 أكتوبر، يوماً لإضراب شامل وتصعيد في كل المناطق الفلسطينية، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

مواصلة العدوان بحق الشعب الفلسطيني

وأضافت حركة «فتح»، في بيان نقلته وكالة أنباء «وفا»، مساء اليوم السبت، أن «الاحتلال يواصل عدوانه وجرائمه بحق الشعب ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ويواصل هجمته الشرسة بحق الأسرى والأسيرات، وسط صمت دولي»، داعية إلى توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.