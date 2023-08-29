حركة نيابات مايو 2023 للأطباء.. اعرف الشروط بعد فتح باب التسجيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة التكليف، فتح باب تسجيل الرغبات لحركة نيابات مايو 2023 للأطباء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر المقبل، وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات على الاحتياجات وفقا على القواعد التي تم إقرارها، على أن يتم مد فترة تسجيل الرغبات لمدة أسبوعين من تاريخ الفتح.

حركة نيابات مايو 2023 للأطباء

وطالبت إدارة التكليف من الأطباء الذين قاموا بتسجيل الرغبات من قبل، إعادة تسجيل رغباتهم مرة أخرى حيث سيتم إلغاء جميع الرغبات المسجلة سابقا، وكشفت مراحل التسجيل في حركة نيابات مايو 2023، حيث جاءت على النحو التالي:

- المرحلة الأولى «تسجيل البيانات» خاصة بمن لم يسبق له عملية التسجيل بنجاح في هذه الحركة.

- المرحلة الثانية هي رفع صور البطاقات الشخصية للأطباء.

- المرحلة الثالثة هي تسجيل الرغبات.

حركة نيابات مايو 2023.. الشروط والقواعد

وحددت إدارة التكليف قواعد حركة نيابات مايو 2023 وجاءت على النحو التالي:

- ومن بين قواعد حركة نيابات مايو 2023، أن يتم توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة من خلال حركة تنسيق عامة طبقا للمجموع التراكمي في بكالوريوس التخصص والاحتياجات والرغبات.

- التقدير العام بحد أدنى جيد جدا وتقدير مادة التخصص بحد أدنى جيد جدا، أما بالنسبة للتخصصات الملحة وهي جراحة القلب وصدر، وأمراض عصبية، وجراحة مخ وأعصاب، وجراحة أوعية دموية، وتخدير، وعناية مركزة، استقبال وطوارئ، صدر، باثولوجي، يكون التقدير العام بحد أدنى جيد وتقدير مادة التخصص بحد أدنى جيد.